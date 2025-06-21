Работу ищут, но не находят

Это 17% переселенцев активно ищут работу, однако результаты не утешительны, сообщила председатель Совета ВПЛ Киева Ольга Алтунина, передает 24 Канал.

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По данным Центра занятости, за последние 3 года работу удалось найти только 8400 ВПЛ, проживающих в Киеве. Из 246 тысяч трудоспособных переселенцев в столице:

только 61 человек получил работу через ГЦЗ;

еще 381 человек стал получателем микрогрантов.

Часть работает удаленно

11% переселенцев в Киеве официально трудоустроены по предыдущему месту работы;

10% работают дистанционно;

3% приехали в столицу вместе с работодателем.

Барьеры к трудоустройству

Алтунина отметила, что 76% семей ВПЛ имеют в составе социально уязвимых лиц (дети, люди с инвалидностью, пенсионеры и т.д.), что затрудняет их трудоустройство.

"40% переселенческих семей находятся за чертой бедности и вынуждены экономить даже на продуктах", – сообщила Алтунина.

Среди главных препятствий к трудоустройству: