Работу ищут, но не находят
Это 17% переселенцев активно ищут работу, однако результаты не утешительны, сообщила председатель Совета ВПЛ Киева Ольга Алтунина, передает 24 Канал.
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По данным Центра занятости, за последние 3 года работу удалось найти только 8400 ВПЛ, проживающих в Киеве. Из 246 тысяч трудоспособных переселенцев в столице:
- только 61 человек получил работу через ГЦЗ;
- еще 381 человек стал получателем микрогрантов.
Часть работает удаленно
- 11% переселенцев в Киеве официально трудоустроены по предыдущему месту работы;
- 10% работают дистанционно;
- 3% приехали в столицу вместе с работодателем.
Барьеры к трудоустройству
Алтунина отметила, что 76% семей ВПЛ имеют в составе социально уязвимых лиц (дети, люди с инвалидностью, пенсионеры и т.д.), что затрудняет их трудоустройство.
"40% переселенческих семей находятся за чертой бедности и вынуждены экономить даже на продуктах", – сообщила Алтунина.
Среди главных препятствий к трудоустройству:
- дискриминация или предвзятое отношение к ВПЛ;
- недостаток вакансий по специальности, в частности для жителей восточных областей;
- потеря или отсутствие документов об образовании;
- конкуренция с местными жителями на рынке труда.