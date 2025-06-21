Робота шукають, але не знаходять

Це 17% переселенців активно шукають роботу, однак результати не втішні, повідомила голова Ради ВПО Києва Ольга Алтуніна, передає 24 Канал.

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За даними Центру зайнятості, за останні 3 роки роботу вдалося знайти лише 8400 ВПО, що проживають у Києві. З 246 тисяч працездатних переселенців у столиці:

  • лише 61 особа отримала роботу через ДЦЗ;
  • ще 381 людина стала отримувачем мікрогрантів.

Частина працює віддалено

  • 11% переселенців у Києві офіційно працевлаштовані за попереднім місцем роботи;
  • 10% працюють дистанційно;
  • 3% приїхали до столиці разом з роботодавцем.

Бар'єри до працевлаштування

Алтуніна зауважила, що 76% родин ВПО мають у складі соціально вразливих осіб (діти, люди з інвалідністю, пенсіонери тощо), що ускладнює їх працевлаштування.

"40% переселенських сімей перебувають за межею бідності та змушені економити навіть на харчах", – повідомила Алтуніна.

Серед головних перешкод до працевлаштування:

  • дискримінація або упереджене ставлення до ВПО;
  • нестача вакансій за фахом, зокрема для мешканців східних областей;
  • втрата чи відсутність документів про освіту;
  • конкуренція з місцевими жителями на ринку праці.