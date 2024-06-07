Якщо Ілону Маску не заплатять 56 мільярдів доларів, тоді він може піти з Tesla
Джерело:The Verge
Нещодавно акціонерів Tesla попередили, що у випадку незатвердження величезної премії Маску, він може покинути пост генерального директора та піти в інше місце.
Величезна премія для Ілона Маска
Як заявив голова правління Tesla Робін Денхолм, якщо Ілону Маску не схвалити премію у розмірі 56 мільярдів доларів, тоді компанія ризикує втратити його.
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Акціонери Tesla вирішать долю компенсаційного пакета Ілона Маска 13 червня. Це буде вже другий випадок, коли акціонери голосуватимуть за такий розмір виплати.Нагадуємо! Ілон Маск є генеральним директором та головою ради директорів "Tesla Inc.", що керує заводом Tesla.
Відомо, щоб переконати акціонерів проголосувати за виділення премії компанія проведе повну пресконференцію.
Ілон не типовий керівник, а Tesla не є типовою компанією. Отже, типовий спосіб, у який компанії винагороджують ключове керівництво, не принесе результатів для Tesla. Щоб мотивувати когось, як Ілон, потрібно щось інше,
– зауважує Денхолм у листі до акціонерів, поданому до Комісії з цінних паперів і бірж.
Чи може Маск піти в іншу компанію
Денхолм каже, що Ілон не стикається з браком ідей та інших місць, де він може неймовірно змінити світ.
Ми хочемо, щоб ці ідеї, ця енергія та цей час були в Tesla на користь вам, нашим власникам. Але це вимагає взаємної поваги,
– додав він у зверненні.
Крім того, на думку голови правління, голосування за схвалення такої премії свідчить не про гроші, а про мотивацію для Маска.Важливо! Кілька проксі-фірм проти того, щоб пропозиція щодо оплати праці була схвалена. Втім звіт торгової платформи eToro показав, що близько 25% акціонерів вже проголосували. З них понад 80% висловилися за пакет Маска.