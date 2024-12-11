Як гральний бізнес платить податки: Гетманцев розповів про суми

Після ряду перевірок та скасування ліцензій гральний бізнес почав активніше платити податки. Сума надходжень до бюджету завдяки цьому зросла у рази.

Надходження у листопаді

За словами голови парламентського комітету з податків та фінансів Данила Гетманцева, у листопаді 2024 року гральний бізнес заплатив 1,5 мільярда гривень податків. Це на 36% менше, аніж за аналогічний період минулого року, повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм депутата.

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Причина – зменшення обсягів податку на прибуток. Показник на 49,7% нижчий, аніж в листопаді минулого року. Однак загальна тенденція все ж залишається позитивною.

Скільки податків платить гральний бізнес

Загалом за 11 місяців 2024 року гральний бізнес заплатив 16 мільярдів гривень податків. Цей сектор надходжень до бюджету зріс у 1,7 раза у порівнянні з минулим роком.

Зокрема:

62,6% суми склав податок на прибуток, показник виріс з 5 до 10 мільярдів гривень;

ПДФО склав 37% надходжень, показник виріс з 4,5 до 5,9 мільярда гривень.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла рішення ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей і передати сферу одному з міністерств. Також депутати проголосували за обмеження реклами азартних ігор.