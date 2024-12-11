Поступления в ноябре

По словам председателя парламентского комитета по налогам и финансам Даниила Гетманцева, в ноябре 2024 года игорный бизнес заплатил 1,5 миллиарда гривен налогов. Это на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм депутата.

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Причина – уменьшение объемов налога на прибыль. Показатель на 49,7% ниже, чем в ноябре прошлого года. Однако общая тенденция все же остается положительной.

Сколько налогов платит игорный бизнес

Всего за 11 месяцев 2024 года игорный бизнес заплатил 16 миллиардов гривен налогов. Этот сектор поступлений в бюджет вырос в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом.

В частности:

62,6% суммы составил налог на прибыль, показатель вырос с 5 до 10 миллиардов гривен;

НДФЛ составил 37% поступлений, показатель вырос с 4,5 до 5,9 миллиарда гривен.

Напомним, Верховная Рада приняла решение ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей и передать сферу одному из министерств. Также депутаты проголосовали за ограничение рекламы азартных игр.