Український бізнес зазнав великих збитків через війну. Світовий банк порахував, яке вливання потрібне на його відновлення.

Підрахунки МВФ

У МВФ підрахували, що потреби приватного сектору в частині промисловості та комерції складають 5,8 мільярда доларів. І це йдеться лише про потреби на 2024 рік.

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Як повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко, деякі джерела фінансування вже доступні для українського бізнесу. Вона запевнила, що Україна спільно з МВФ вже роблять кроки до того, аби цю нагальну потребу у фінансуванні забезпечити.

Донори та міжнародні організації готові допомогти українському бізнесу у наступних напрямках:

гранти на відновлення та модернізацію;

часткова компенсація відсотків за програмою кредитування 5-7-9%;

страхування воєнних ризиків;

підтримка експортерів (через Експортно-кредитне агентство);

стимули для інвестицій у приватний сектор.

Також міжнародні донори готові до капітальних інвестицій та оновлення обладнання для державних підприємств, які постраждали внаслідок війни.