Подсчеты МВФ

В МВФ подсчитали, что потребности частного сектора в части промышленности и коммерции составляют 5,8 миллиарда долларов. И это речь идет только о потребностях на 2024 год.

Интересно Гиг-экономика: что это такое и почему она быстро захватила мир бизнеса

Как сообщила министр экономики Юлия Свириденко, некоторые источники финансирования уже доступны для украинского бизнеса. Она заверила, что Украина совместно с МВФ уже делают шаги к тому, чтобы эту насущную потребность в финансировании обеспечить.

Доноры и международные организации готовы помочь украинскому бизнесу в следующих направлениях:

гранты на восстановление и модернизацию;

частичная компенсация процентов по программе кредитования 5-7-9%;

страхование военных рисков;

поддержка экспортеров (через Экспортно-кредитное агентство);

стимулы для инвестиций в частный сектор.

Также международные доноры готовы к капитальным инвестициям и обновлению оборудования для государственных предприятий, пострадавших в результате войны.