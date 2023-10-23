Rozetka відкрила вдвічі більше франчайзингових точок, ніж минулого року: скільки ще у планах

Компанії Rozetka вдається швидко розширювати географію своїх точок. Показники вже суттєво перевищили ті, які були минулого року.

Rozetka збільшує кількість точок видачі

Найбільшому онлайн-ритейлеру України вдається швидко розширювати межі своєї франшизи, передає 24 Канал. Цей напрямок бізнесу компанія запустила у 2020 році, і з того часу змогла досягнути чималих успіхів.

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До лютого 2022 року загалом в України працювали 54 франчайзингові точки Rozetka. Після повномасштабного вторгення в тому ж році за франшизою вдалося відкрити ще 23 точки.

Щотижня нам надходить близько 15 заявок на відкриття франчайзингових точок: як від потенційних франчайзі, так і тих, з якими вже давно працюємо. У планах Rozetka відкрити ще 11 — 14 точок за франшизою до кінця 2023 року,

– розповів Олександр Коваленко, директор з розвитку Rozetka.

Цього року справи пішли ще краще, вже зараз компанія повідомляє про 40 пунктів видачі. Тобто зараз мережа складається із 116 франчайзингових точок.

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Вдається відновлювати пункти, які були зруйнованими росіянами. Також бізнес активно розвивається у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Івано-Франківській та Одеській областях.

У чому секрет успіху

У компанії кажуть: швидко зростати можна завдяки налагодженим та автоматизованим бізнес-процесам. Також важливу роль відіграє стабільний дохід.

Загалом ритейлеру вдалося відкрити 416 точок видачі товарів у 122 населених пунктах України.