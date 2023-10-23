Rozetka збільшує кількість точок видачі
Найбільшому онлайн-ритейлеру України вдається швидко розширювати межі своєї франшизи, передає 24 Канал. Цей напрямок бізнесу компанія запустила у 2020 році, і з того часу змогла досягнути чималих успіхів.
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До лютого 2022 року загалом в України працювали 54 франчайзингові точки Rozetka. Після повномасштабного вторгення в тому ж році за франшизою вдалося відкрити ще 23 точки.
Щотижня нам надходить близько 15 заявок на відкриття франчайзингових точок: як від потенційних франчайзі, так і тих, з якими вже давно працюємо. У планах Rozetka відкрити ще 11 — 14 точок за франшизою до кінця 2023 року,
– розповів Олександр Коваленко, директор з розвитку Rozetka.
Цього року справи пішли ще краще, вже зараз компанія повідомляє про 40 пунктів видачі. Тобто зараз мережа складається із 116 франчайзингових точок.
Вдається відновлювати пункти, які були зруйнованими росіянами. Також бізнес активно розвивається у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Івано-Франківській та Одеській областях.
У чому секрет успіху
У компанії кажуть: швидко зростати можна завдяки налагодженим та автоматизованим бізнес-процесам. Також важливу роль відіграє стабільний дохід.
Загалом ритейлеру вдалося відкрити 416 точок видачі товарів у 122 населених пунктах України.