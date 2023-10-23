Rozetka увеличивает количество точек выдачи

Крупнейшему онлайн-ритейлеру Украины удается быстро расширять границы своей франшизы, передает 24 Канал. Это направление бизнеса компания запустила в 2020 году, и с тех пор смогла добиться немалых успехов.

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До февраля 2022 года в Украине работали 54 франчайзинговые точки Rozetka. После полномасштабного вторжения в том же году по франшизе удалось открыть еще 23 точки.

Еженедельно нам поступает около 15 заявок на открытие франчайзинговых точек: как от потенциальных франчайзи, так и от тех, с которыми уже давно работаем. В планах Rozetka открыть еще 11 – 14 точек по франшизе до конца 2023 года,

– рассказал Александр Коваленко, директор по развитию Rozetka.

В этом году дела пошли еще лучше, уже сейчас компания сообщает о 40 пунктах выдачи. То есть сейчас сеть состоит из 116 франчайзинговых точек.

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Удается восстанавливать пункты, разрушенные россиянами. Также бизнес активно развивается в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Одесской областях.

В чем секрет успеха

В компании говорят: быстро расти можно благодаря отлаженным и автоматизированным бизнес-процессам. Также немаловажную роль играет стабильный доход.

В общей сложности ритейлеру удалось открыть 416 точек выдачи товаров в 122 населенных пунктах Украины.