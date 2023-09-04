Відновлення приватизації принесло у бюджет мільярди гривень – за рік провели сотні аукціонів

Держава продовжує продавати підприємства та об'єкти, які не приносять прибутку. Приватний бізнес активно відгукується на пропозиції, завдяки чому початкова ціна зростає у рази.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила про успішний перебіг приватизації. Процес відновили рік тому, і результати вже можна оцінювати як позитивні.

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Сотні аукціонів та мільярди гривень у бюджет

З вересня минулого року, відколи вдалося відновити приватизацію, вже вдалося провести понад 400 аукціонів. В результаті відкритих торгів до бюджету вдалося залучити понад 3,8 мільярда гривень.

73% з проданих державних об'єктів коштують до 1 мільйона гривень. Здебільшого це були занедбані об'єкти, які бізнес використає під виробничі майданчики чи релокацію.

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Конкурси з приватизації зараз відбуваються через державну систему онлайн продажів "Прозорро.Продажі". У середньому участь в одному аукціоні беруть 5 підприємців.

Ще понад 1700 державних об'єктів вдалося здати в оренду. Це принесло в український бюджет 600 мільйонів гривень. Ще понад 600 тисяч квадратних метрів (еквівалент 30 готелів) держава виділила для розміщення Сил оборони.