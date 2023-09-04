Міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила про успішний перебіг приватизації. Процес відновили рік тому, і результати вже можна оцінювати як позитивні.
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Сотні аукціонів та мільярди гривень у бюджет
З вересня минулого року, відколи вдалося відновити приватизацію, вже вдалося провести понад 400 аукціонів. В результаті відкритих торгів до бюджету вдалося залучити понад 3,8 мільярда гривень.
73% з проданих державних об'єктів коштують до 1 мільйона гривень. Здебільшого це були занедбані об'єкти, які бізнес використає під виробничі майданчики чи релокацію.
Конкурси з приватизації зараз відбуваються через державну систему онлайн продажів "Прозорро.Продажі". У середньому участь в одному аукціоні беруть 5 підприємців.
Ще понад 1700 державних об'єктів вдалося здати в оренду. Це принесло в український бюджет 600 мільйонів гривень. Ще понад 600 тисяч квадратних метрів (еквівалент 30 готелів) держава виділила для розміщення Сил оборони.