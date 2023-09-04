Министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила об успешном ходе приватизации. Процесс возобновили год назад и результаты уже можно оценивать как положительные.

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Сотни аукционов и миллиарды гривен в бюджет

С сентября прошлого года, когда удалось возобновить приватизацию, уже удалось провести более 400 аукционов. В результате открытых торгов в бюджет удалось привлечь более 3,8 миллиарда гривен.

73% из проданных государственных объектов стоят до 1 миллиона гривен. В большинстве своем это были заброшенные объекты, которые бизнес использует под производственные площадки или релокацию.

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Конкурсы по приватизации сейчас проходят через государственную систему онлайн продаж "Прозорро.Продажи". В среднем в одном аукционе принимают участие 5 предпринимателей.

Еще более 1700 государственных объектов удалось сдать в аренду. Это принесло в украинский бюджет 600 миллионов гривен. Еще более 600 тысяч квадратных метров (эквивалент 30 отелей) государство выделило для размещения сил обороны.