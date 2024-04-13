Скільки в Україні оборонних підприємств: Зеленський розповів деталі

Україні вкрай важливо розвивати власну оборонну промисловість. Як розповів президент Володимир Зеленський, вже зараз на цьому напрямку працюють сотні тисяч людей.

Промисловість, яка працює на перемогу

Сьогодні, 13 квітня, працівники та працівниці оборонного комплексу України відзначили своє професійне свято. До привітань долучився і президент України Володимир Зеленський.

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Він наголосив, що вже зараз в нашій зброї та співпраці з нашими підприємствами зацікавлено чимало країн.

Сьогодні один із тих днів, коли вдячність має бути головним почуттям. Кожен у світі бачить цю силу – силу нашої держави,

– сказав президент.

За його словами, зараз в Україні працює 500 підприємств оборонно-промислового комплексу. До їх роботи зараз залучено близько 300 тисяч працівників та працівниць. Вони роблять снаряди, міномети, гранатомети, РЕБи, протитанкові комплекси та інші види озброєння.

Президент також додав, що наша сила необхідна для ЄС та НАТО, тому Україна прагне досягнути безпеки для себе та допомогти у цьому іншим.

Раніше ми писали про те, що підприємці з Тайваню думають про закордонні штаб-квартири через загрозу нападу з Китаю.