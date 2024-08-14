Понад 600 компаній в Україні видалили зі своїх даних власників з Росії

З початку повномасштабного вторгнення понад 600 українських компаній видалили російських власників зі своїх даних. Станом на 24 лютого 2022 року понад 18 тисяч компаній мали власників із Росії.

Як компанії видаляють російських власників

Після вторгнення 621 компанія позбулася російських власників, що на 220 компаній більше порівняно з серпнем минулого року.

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Опендатабот продовжує залишати позначки про російські зв’язки в картці компаній, навіть якщо вони були формально видалені.

Від початку повномасштабної війни в Україні діє мораторій на зміну реєстраційних даних у компаніях з власниками з Росії, за винятком окремих випадків.

Попри видалення компаніями російських власників зі своїх реєстраційних даних, але існують підозри, що деякі зміни могли бути незаконними.

Який дохід мали компанії, що мають власників з Росії / Джерело: Opendatabot

Міністерство юстиції України вже розпочало перевірку цих компаній і виявило порушення в кількох випадках, що може призвести до санкцій для відповідних реєстраторів або нотаріусів.

Нотаріусам або реєстраторам, які здійснили незаконну зміну власників у реєстраційних даних компаній з російським слідом, загрожує блокування доступу до ЄДР та анулювання прав.