Знову зростання: Укрпошта відзвітувала про дохід у десятки мільярдів

29 квітня 2024, 18:25
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Джерело:

Укрпошта

Укрпошті вдалося наростити показник чистого доходу. Поштовому оператору вдається все краще пристосовуватися до нових умов.

Укрпошта збільшила прибутки

У 2023 році національному поштовому оператору Укрпошта вдалося отримати 11,6 мільярда гривень чистого прибутку. Це на 1,3 мільярда або 12% більше за попередній показник. 

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Фінансову звітність компанії підтвердив незалежний міжнародний аудитор. Відтак, доходи Укрпошти знову показали зростання. 

Цікаво! Чистий збиток склав 796 мільйонів гривень – аж на 37% менше, ніж у 2022 році.

За поштові послуги компанії вдалося отримати 6,5 мільярда гривень:

  • 34% склала доставка посилок та дрібних пакетів,
  • 61% – послуги міжнародного поштового обміну. 

В Укрпошті наголосили, що попри війну, перебої з електрикою та складні економічні умови вдалося не просто забезпечити безперебійність операційної діяльності, а й збільшити обсяги надання ключових послуг. 

Скільки Укрпошта заплатила податків

Як повідомив гендир компанії Ігор Смілянський, Укрпошта заплатила 3 мільярди гривень податків, виконала всі фінансові зобов'язання та продовжила реалізацію стратегічних інвестиційних проєктів. 

Автор: Ярослав Сиваківський