Знову зростання: Укрпошта відзвітувала про дохід у десятки мільярдів
Джерело:Укрпошта
Укрпошті вдалося наростити показник чистого доходу. Поштовому оператору вдається все краще пристосовуватися до нових умов.
Укрпошта збільшила прибутки
У 2023 році національному поштовому оператору Укрпошта вдалося отримати 11,6 мільярда гривень чистого прибутку. Це на 1,3 мільярда або 12% більше за попередній показник.
Читайте також Щоб працювали на максимум: які активності на роботі додадуть працівникам бадьорості
Фінансову звітність компанії підтвердив незалежний міжнародний аудитор. Відтак, доходи Укрпошти знову показали зростання.Цікаво! Чистий збиток склав 796 мільйонів гривень – аж на 37% менше, ніж у 2022 році.
За поштові послуги компанії вдалося отримати 6,5 мільярда гривень:
- 34% склала доставка посилок та дрібних пакетів,
- 61% – послуги міжнародного поштового обміну.
В Укрпошті наголосили, що попри війну, перебої з електрикою та складні економічні умови вдалося не просто забезпечити безперебійність операційної діяльності, а й збільшити обсяги надання ключових послуг.
Скільки Укрпошта заплатила податків
Як повідомив гендир компанії Ігор Смілянський, Укрпошта заплатила 3 мільярди гривень податків, виконала всі фінансові зобов'язання та продовжила реалізацію стратегічних інвестиційних проєктів.