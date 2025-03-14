Скільки мільярдів військового збору сплатили українці до бюджету за два місяці – хто найбільше

За 2024 рік українські платники податків спрямували до бюджету 51,2 мільярда гривень військового збору, а лише за перші два місяці 2025 року надходження вже досягли 22,1 мільярд гривень.

Рекордне зростання у 2025 році

Такі дані повідомила Державна податкова служба (ДПС) з посиланням на інформацію Державної казначейської служби України, інформує 24 Канал.

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За січень-лютий 2025 року обсяг сплаченого військового збору зріс у 3,7 раза порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Січень-лютий 2024 року – 5,99 мільярдів гривень

Січень-лютий 2025 року – 22,1 мільярд гривень

Це означає, що у 2025 році військовий збір став одним із ключових джерел бюджетних надходжень, забезпечуючи фінансування оборони та безпеки держави.

Хто сплачує найбільше

У розрізі категорій платників за січень-лютий 2025 року надходження розподілилися наступним чином:

19,1 мільярда гривень – від податку на доходи фізичних осіб

1,36 мільярдів гривень – від ФОПів, які працюють на спрощеній системі оподаткування (I, II та IV групи)

30,1 мільйон гривень – від юридичних осіб, що перебувають на спрощеній системі оподаткування (III група)

273 мільйона гривень – від фізичних осіб за результатами річного декларування

1,37 мільярдів гривень – від доходів із розміщення ОВДП (облігацій внутрішньої державної позики), а також із нарахувань на соціальні виплати

Тенденція зростання продовжується

Такі високі надходження свідчать про стабільне зростання податкових надходжень в Україні та високий рівень відповідальності громадян і бізнесу у підтримці фінансування державних потреб.

Очікують, що тенденція до збільшення надходжень військового збору збережеться протягом усього 2025 року, що сприятиме зміцненню фінансової стійкості країни в умовах воєнного стану.