Рекордне зростання у 2025 році
Такі дані повідомила Державна податкова служба (ДПС) з посиланням на інформацію Державної казначейської служби України, інформує 24 Канал.
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За січень-лютий 2025 року обсяг сплаченого військового збору зріс у 3,7 раза порівняно з аналогічним періодом 2024 року.
- Січень-лютий 2024 року – 5,99 мільярдів гривень
- Січень-лютий 2025 року – 22,1 мільярд гривень
Це означає, що у 2025 році військовий збір став одним із ключових джерел бюджетних надходжень, забезпечуючи фінансування оборони та безпеки держави.
Хто сплачує найбільше
У розрізі категорій платників за січень-лютий 2025 року надходження розподілилися наступним чином:
- 19,1 мільярда гривень – від податку на доходи фізичних осіб
- 1,36 мільярдів гривень – від ФОПів, які працюють на спрощеній системі оподаткування (I, II та IV групи)
- 30,1 мільйон гривень – від юридичних осіб, що перебувають на спрощеній системі оподаткування (III група)
- 273 мільйона гривень – від фізичних осіб за результатами річного декларування
- 1,37 мільярдів гривень – від доходів із розміщення ОВДП (облігацій внутрішньої державної позики), а також із нарахувань на соціальні виплати
Тенденція зростання продовжується
Такі високі надходження свідчать про стабільне зростання податкових надходжень в Україні та високий рівень відповідальності громадян і бізнесу у підтримці фінансування державних потреб.
Очікують, що тенденція до збільшення надходжень військового збору збережеться протягом усього 2025 року, що сприятиме зміцненню фінансової стійкості країни в умовах воєнного стану.