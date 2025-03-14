Рекордный рост в 2025 году
Такие данные сообщила Государственная налоговая служба (ГНС) со ссылкой на информацию Государственной казначейской службы Украины, информирует 24 Канал.
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За январь-февраль 2025 года объем уплаченного военного сбора вырос в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
- Январь-февраль 2024 года – 5,99 миллиардов гривен
- Январь-февраль 2025 года – 22,1 миллиард гривен
Это означает, что в 2025 году военный сбор стал одним из ключевых источников бюджетных поступлений, обеспечивая финансирование обороны и безопасности государства.
Кто платит больше всего
В разрезе категорий плательщиков за январь-февраль 2025 года поступления распределились следующим образом:
- 19,1 миллиарда гривен – от налога на доходы физических лиц
- 1,36 миллиардов гривен – от ФЛП, работающих на упрощенной системе налогообложения (I, II и IV группы)
- 30,1 миллион гривен – от юридических лиц, находящихся на упрощенной системе налогообложения (III группа)
- 273 миллиона гривен – от физических лиц по результатам годового декларирования
- 1,37 миллиардов гривен – от доходов по размещению ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа), а также по начислениям на социальные выплаты
Тенденция роста продолжается
Такие высокие поступления свидетельствуют о стабильном росте налоговых поступлений в Украине и высокий уровень ответственности граждан и бизнеса в поддержке финансирования государственных нужд.
Ожидается, что тенденция к увеличению поступлений военного сбора сохранится в течение всего 2025 года, что будет способствовать укреплению финансовой устойчивости страны в условиях военного положения.