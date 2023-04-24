Українці заплатили 23 мільярди компаніям з російським корінням
24 квітня 2023, 18:04Читать новость на русском
Майже 23 мільярди гривень українці заплатили для компаній, які мають російське коріння. Аналітики склали список з десяти підприємств, які найбільше заробили у 2021 та 2022 роках в Україні. Таку інформацію надали спеціально для 24 каналу аналітики з VKURSI.
10 компаній, які отримали найбільше грошей
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- ТОВ "ВЕНТА.ЛТД". Належить АТ "Катрен", яке знаходиться у Хімках (РФ), а також громадянам Німеччини та України. Дохід: 12,97 мільярда гривень у 2021 році та 9,17 мільярда у 2022 році.
- ТОВ "Фрі-Сістем". Засновник: Дмитро Чверткін, який раніше був громадянином Росії, а зараз є громадянином Ізраїлю. Дохід: 5,07 мільярдів гривень у 2021 році та 2,67 мільярдів гривень у 2022 році.
- ТОВ "Брокард-Україна". Засновник: Інденон Холдингс Лімітед (Кіпр). Тетяна Володіна, громадянка росії, вийшла зі складу товариства, тому російське коріння стало історичним. Дохід: 4,08 мільярдів гривень у 2021 році та 2,08 мільярдів гривень у 2022 році.
- ПРАТ "Кривий Ріг Цемент". Власник пакета акцій: Оверін Лімітед (Кіпр). Іван Шестак (з РФ) вийшов з компанії у червні 2022 року, тому зв'язок підприємства з росією зараз також історичний. Дохід: 3,45 млрд грн у 2021 році та 1,36 млрд у 2022 році.
- ТОВ "Ніссан Мотор Україна". Засновники: Компанія "Ніссан Аутомотів Європа Са С" (Франція) і ТОВ "Ніссан Менуфекчурінг Рус" (РФ). Дохід: 3,35 мільярда гривень у 2021 році та 878 мільйона гривень у 2022 році.
– сказав у коментарі 24 Каналу PR-менеджер компанії.
- ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс". Засновник: громадянин Росії Олександр Берков та громадянин Кіпру Боріс Сапожков. Дохід: 3,03 мільярда гривень у 2021 році, та 1,41 мільярда гривень у 2022 рочі.
- ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод". Бенефіціар: Станіслав Джахпарович Гамзалов (РФ), а також Наталія та Володимир Приходько, громадяни України. Дохід: 2,86 мільярда гривень у 2021 та 3,88 мільярда гривень у 2022 році.
- ТОВ "Єрмак Голд". Засновник: АТ "Ебр Фінанцхолдінг Аг" (Швейцарія), Ілля Алєксандров, громадянин Мальти, який проживає у Росії. Дохід: 1,87 мільярда гривень у 2021 році та 421,7 мільйона гривень у 2022 році.
- ТОВ "Аерок". Засновник: Аерок Інвестмент Дойчланд Гмбх (Німеччина). Компанія належала росіянину Андрію Молчанову, була передана до АРМА та зараз має історичний зв'язок з Росією. Дохід: 1,83 мільярда гривень у 2021 році та 349,04 мільйона гривень у 2022 році.
- ТОВ "ТС Трейд" (раніше –ТОВ "Орімі Україна"). Антимонопольний комітет України встановив наявність родинних зв’язків між бенефіціаром ТОВ "Орімі Україна" Веронікою Касьяненко (громадянка Великої Британії) та одним із власників компанії РФ "Орими Трейд" – Сергієм Касьяненком. Компанію оштрафували, а зараз вона має історичний зв'язок з росією. Дохід: 1,69 мільярда гривень у 2021 році та 970,6 мільйона гривень у 2022 році.
ЄС хоче запропонувати заборонити транзит багатьох товарів через Росію
- Брюссель створює новий 11-ий пакет санкцій проти Росії. У його межах пропонують заборонити транзит багатьох товарів через Росію.
- Запропонована заборона може поширюватися на численні технології та інші товари, включно з декількома типами транспортних засобів. Проте варто нагадати, що це не заборона транзиту абсолютно усіх товарів.
- Метою нових санкцій буде обмеження шляхів обходу обмежень, які вигадала РФ.