Украинцы заплатили 23 миллиарда компаниям с российскими корнями

18:04

Почти 23 миллиарда гривен украинцы заплатили для компаний, у которых есть российские корни. Аналитики составили список из десяти предприятий, наиболее заработавших в 2021 и 2022 годах в Украине. Такую информацию предоставили специально для 24 канала аналитики из VKURSI.