Украинцы заплатили 23 миллиарда компаниям с российскими корнями
24 апреля 2023, 18:04Читати новину українською
Почти 23 миллиарда гривен украинцы заплатили для компаний, у которых есть российские корни. Аналитики составили список из десяти предприятий, наиболее заработавших в 2021 и 2022 годах в Украине. Такую информацию предоставили специально для 24 канала аналитики из VKURSI.
10 компаний, получивших больше денег
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- ООО "ВЕНТА.ЛТД". Принадлежит АО "Катрен", которое находится в Химках (РФ), а также гражданам Германии и Украины. Доход: 12,97 миллиарда гривен в 2021 году и 9,17 миллиарда в 2022 году.
- ООО "Фри-Систем". Основатель: Дмитрий Чверткин, ранее бывший гражданином России, а сейчас являющийся гражданином Израиля. Доход: 5,07 миллиарда гривен в 2021 году и 2,67 миллиарда гривен в 2022 году.
- ООО "Брокард-Украина". Основатель: Инденон Холдингс Лимитед (Кипр). Татьяна Володина, гражданка России, вышла из состава общества, поэтому русские корни стали историческими. Доход: 4,08 миллиарда гривен в 2021 году и 2,08 миллиарда гривен в 2022 году.
- ЧАО "Кривой Рог Цемент". Владелец пакета акций: Оверин Лимитед (Кипр). Иван Шестак (из РФ) вышел из компании в июне 2022 года, поэтому связь предприятия с россией сейчас также историческая. Доход: 3,45 млрд. грн. в 2021 году и 1,36 млрд. в 2022 году.
- ООО "Ниссан Мотор Украина". Учредители: Компания "Ниссан Аутомотов Европа Са С" (Франция) и ООО "Ниссан Менуфекчуринг Рус" (РФ). Доход: 3,35 миллиарда гривен в 2021 году и 878 миллионов гривен в 2022 году.
– сказал в комментарии 24 Канала PR-менеджер компании.
- ООО "Юпитер 9 Агросервис". Основатель: гражданин России Александр Берков и гражданин Кипра Борис Сапожков. Доход: 3,03 миллиарда гривен в 2021 году и 1,41 миллиарда гривен в 2022 году.
- ПАО "Крюковский вагоностроительный завод". Бенефициар: Станислав Джахпарович Гамзалов (РФ), а также Наталья и Владимир Приходько, граждане Украины. Доход: 2,86 миллиарда гривен в 2021 году и 3,88 миллиарда гривен в 2022 году.
- ООО "Ермак Голд". Основатель: АО "Эбр Финанцхолдинг Аг" (Швейцария), Илья Александров, гражданин Мальты, проживающий в России. Доход: 1,87 млрд грн в 2021 году и 421,7 млн грн в 2022 году.
- ООО "Аэрок". Основатель: Аэрок Инвестмент Дойчланд Гмбх (Германия). Компания принадлежала россиянину Андрею Молчанову, была передана в АРМА и сейчас имеет историческую связь с Россией. Доход: 1,83 миллиарда гривен в 2021 году и 349,04 миллиона гривен в 2022 году.
- ООО "ТС Трейд" (ранее – ООО "Орими Украина"). Антимонопольный комитет Украины установил наличие родственных связей между бенефициаром ООО "Орими Украина" Вероникой Касьяненко (гражданка Великобритании) и одним из владельцев компании РФ "Оримы Трейд" – Сергеем Касьяненко. Компанию оштрафовали, а сейчас она имеет историческую связь с Россией. Доход: 1,69 млрд грн в 2021 году и 970,6 млн грн в 2022 году.
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