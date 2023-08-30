"Енергоатом" відзвітував про прибутки у десятки мільярдів гривень

Перше півріччя 2023 року стало для "Енергоатому" доволі успішним. Компанії вдалося заробити десятки мільярдів гривень.

Як повідомив віцепрезидент "Енергоатому" Хартмут Якоб, компанії вдалося заробити десятки мільярдів гривень. Дохідну частину вдалося утримати майже на рівні минулого року навіть попри те, що обсяги продажу електроенергії скоротилися на 30%.

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Скільки заробив "Енергоатом"

Загалом у перші 6 місяців 2023 року компанії вдалося отримати прибуток у розмірі 68 мільярдів гривень. З цієї суми "Енергоатом" сплатив майже 11 мільярдів гривень податків до державного бюджету.

Відокремлений підрозділ (ВП) "Енергоатома" "Енергоатом-Трейдинг" зумів збільшити реалізацію електроенергії. Це дозволило зменшити позитивні небаланси – реалізацію непроданої на ринку енергії "Енергоатому" за нижчою ціною.

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Продаж електроенергії на ринку відбувався в повному обсязі, що зумовило зменшення позитивних небалансів. Це результат правильної і збалансованої торговельної стратегії компанії,

– розповів Якоб.

У липні та серпні позитивні небаланси стали найкращими від початку нового ринку електроенергії. Головна мета ВП "Енергоатом-Трейдинг" – реалізувати увесь можливий для продажу обсяг електроенергії, яку виробляють вітчизняні АЕС.