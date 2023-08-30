Як повідомив віцепрезидент "Енергоатому" Хартмут Якоб, компанії вдалося заробити десятки мільярдів гривень. Дохідну частину вдалося утримати майже на рівні минулого року навіть попри те, що обсяги продажу електроенергії скоротилися на 30%.
Читайте також Цифровий маркетинг у сучасному бізнесі: як збільшити дохід за допомогою онлайну
Скільки заробив "Енергоатом"
Загалом у перші 6 місяців 2023 року компанії вдалося отримати прибуток у розмірі 68 мільярдів гривень. З цієї суми "Енергоатом" сплатив майже 11 мільярдів гривень податків до державного бюджету.
Відокремлений підрозділ (ВП) "Енергоатома" "Енергоатом-Трейдинг" зумів збільшити реалізацію електроенергії. Це дозволило зменшити позитивні небаланси – реалізацію непроданої на ринку енергії "Енергоатому" за нижчою ціною.
Продаж електроенергії на ринку відбувався в повному обсязі, що зумовило зменшення позитивних небалансів. Це результат правильної і збалансованої торговельної стратегії компанії,
– розповів Якоб.
У липні та серпні позитивні небаланси стали найкращими від початку нового ринку електроенергії. Головна мета ВП "Енергоатом-Трейдинг" – реалізувати увесь можливий для продажу обсяг електроенергії, яку виробляють вітчизняні АЕС.