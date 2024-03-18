Повернення McDonald's в Україну стало справжнім фурором. Прибутки компанії на українському ринку зросли просто у рази.

Успішне повернення McDonald's в Україну

Після початку повномасштабного вторгення мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's поставила на паузу свою діяльність в Україні. Коли ж ресторани знову відкрили свої двері для відвідувачів, то спричинили справжній ажіотаж.

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У результаті за підсумками 2023 року виторг McDonald’s склав 12,9 мільярда гривень. Це на 296,8% більше за попередній показник.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Що стосується чистого прибутку компанії, то він склав 1,2 мільярда гривень. 2022 рік на українському ринку McDonald's завершив зі збитками у 2 мільярди гривень, тож і тут справи мережі ресторанів пішли краще.

Нагадаємо, повернення McDonald’s на український ринок було дуже тривалим, до переговорів навіть довелося долучатися Міністерству закордонних справ. Станом на березень 2024 року в Україні працює понад 100 ресторанів мережі у 24 містах.