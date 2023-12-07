Українські фрилансери збільшили свої доходи: скільки вони заробляють

В Україні активно розвивається ринок фрилансерів. Впродовж 2023 року частині з них вдалося збільшити свої прибутки.

Як йдуть справи в українських фрилансерів

За даними порталу Freelancehunt, у другому півріччі 2023-го року близько 35% самозайнятих працівників змогли збільшити свої доходи. Стільки ж фахівців зуміли зберегти доходи на звичному рівні.

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Для половини спеціалістів фриланс є основним місцем роботи. Більшість фахівців приходять на цей ринок за можливістю підробітку чи цікавими викликами.

Оскільки вартість життя в Україні суттєво зростає, майже половина фрилансерів підняла ціни на свої послуги. Інша частина спеціалістів просто намагається взяти більше роботи. Окрім того, варто враховувати, що багато часу може займати пошук нових клієнтів, і далеко не завжди тривале листування завершується успіхом.

Робота, зустрічі, поїздки на природу – відтепер не треба обирати між представницькою зовнішністю та потужністю, адже зі Škoda Kodiaq ви обираєте все це плюс найважливіше – комфорт та безпеку для кожного члена вашої родини. Цей флагманський кросовер поєднав найсучасніші системи допомоги водію, високу потужність та ретельно продуманий інтер'єр. Модель оснащена LED-фарами, системою Side Assist та повним приводом, аби без перешкод прокладати собі та близьким дорогу туди, де на вас чекають нові відкриття.

Також фахівці зазначають, що в цілому рівень заробітку визначать вузькоспеціалізовані навички: їх наявність передбачає меншу конкуренцію та вищі гонорари. Радять також виходити на іноземні ринки, де чеки на роботу вищі, аніж в Україні.