Російський удар пошкодив великий склад оптики в Києві – фото

Під час масованої російської атаки на Київ 11 червня було пошкоджено центральний склад мережі Люксоптика. Цей об'єкт забезпечує логістику до магазинів та обслуговує онлайн-замовлення.

Склад загорівся

Про це повідомила директорка компанії Віолетта Титаренко в Instagram, передає 24 Канал. За її словами, на складі зберігалася вся основна продукція – оправи, сонцезахисні окуляри, контактні та оптичні лінзи, розчини і краплі.

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Пошкоджено склад "Люксоптики" / Фото Віолети Титаренко

Роботу відновлено

Попри завдані збитки, вже вранці 12 червня склад відновив роботу. Пожежу вдалося ліквідувати спільними зусиллями рятувальників, працівників компанії та пожежної служби. Приміщення очищено, техніку та електропостачання – відновлено. Частину товару вдалося зберегти, пошкоджений – задокументовано.

Титаренко також подякувала партнерам із Нової пошти, які запропонували підтримку. "Це справжнє партнерство — коли поряд ті, хто і доставляє, і допомагає в кризу", – наголосила вона.

Незважаючи на події, у Люксоптиці також повідомили, що дотримуються своїх планів – оновлений магазин у ТРЦ Forum Lviv відкриється згідно з графіком.