Знищено головний склад і центр компанії

Про це повідомила компанія, зазначивши, що обійшлося без постраждалих серед співробітників, інформує 24 Канал. Зазначають, що наразі компанія зосередилась на тому, аби якнайшвидше відновити логістику.

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"Унаслідок чергової ворожої атаки територією України національний виробник кави та чаю Gemini зазнав серйозних збитків. Вогнем знищено головний склад і сервісний центр компанії", – йдеться в заяві.

Працівники не постраждали

При цьому в компанії наголосили: "найцінніше – що жоден із працівників не постраждав".

Через втрату логістичної інфраструктури можливі тимчасові затримки у доставці продукції та наданні сервісних послуг. У компанії наголосили, що вже працюють над відновленням операційної діяльності.

Ми вдячні за те, що вся команда жива та неушкоджена. Зараз концентруємо всі сили на якнайшвидшому відновленні логістики й сервісу. Робимо все можливе, щоб повернутися до стабільної роботи якнайшвидше,

— повідомили у Gemini.

Знищено партію "Тактикави"

Також згоріла перша партія стаканчиків "Тактикава", створена спільно з Фондом "Повернись живим" у межах програми "Вишкіл капітанів". Цей проєкт був спрямований на підтримку українських захисників.

Довідково. Gemini – один із лідерів українського ринку натуральної свіжообсмаженої кави та чаю. Компанія працює з 1996 року та представлена в понад 7000 торгових точках по всій країні.

Зауважимо, у ніч проти 10 червня Київ зазнав однієї з наймасштабніших ракетних атак за час повномасштабного вторгнення Росії. Пошкоджень зазнали об'єкти в 7 районах міста, 4 людей отримали поранення, спалахнули масштабні пожежі.