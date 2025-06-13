Склад загорелся

Об этом сообщила директор компании Виолетта Титаренко в Instagram, передает 24 Канал. По ее словам, на складе хранилась вся основная продукция – оправы, солнцезащитные очки, контактные и оптические линзы, растворы и капли.

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Поврежден склад "Люксоптики" / Фото Виолетты Титаренко

Работа восстановлена

Несмотря на нанесенный ущерб, уже утром 12 июня склад возобновил работу. Пожар удалось ликвидировать совместными усилиями спасателей, работников компании и пожарной службы. Помещение очищено, технику и электроснабжение – восстановлено. Часть товара удалось сохранить, поврежденный – задокументирован.

Титаренко также поблагодарила партнеров из Новой почты, которые предложили поддержку. "Это настоящее партнерство - когда рядом те, кто и доставляет, и помогает в кризис", – подчеркнула она.

Несмотря на события, в Люксоптике также сообщили, что придерживаются своих планов – обновленный магазин в ТРЦ Forum Lviv откроется согласно графику.