Масове скорочення: Пошта Польщі просить добровільно звільнитися 9000 працівників

Державна Пошта Польщі стикається з фінансовими труднощами, а тому оголосила про плани масштабної трансформації. Компанія вирішила розпочати із масового звільнення працівників.

Добровільне звільнення 9000 співробітників

Голова Poczta Polska Себастьян Мікош повідомив, що компанія обіцяє щедру компенсацію за добровільне звільнення — одноразову виплату, еквівалентну 12 місячним зарплатам. Компанія планує масштабну трансформацію, яка включає значне скорочення персоналу, оскільки зарплатний фонд становить 65% усіх витрат підприємства.

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Відтак, модернізація компанії проходитиме в кілька етапів. Компанія планує інвестувати близько 130 мільйонів доларів протягом трьох років на розвиток ІТ-технологій. Наступним кроком стане модернізація поштових відділень і розширення спектра фінансових послуг.

Пошта Польщі перебуває у постійній кризі з 2008 року, зазнаючи збитків. Компанія накопичує борги та виживає завдяки державним субсидіям. Попри кілька реструктуризацій, позитивні результати виявлялися лише тимчасовими.

Наразі у Poczta Polska працює 67 тисяч співробітників, однак компанія зазнала збитків у розмірі 208 мільйонів доларів за 2023 рік. Це сталося попри державні субсидії в розмірі 312 мільйонів доларів, надані протягом 2021-2023 років. У лютому навіть виникло питання про можливість оголошення Poczta Polska банкрутом.