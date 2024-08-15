Добровільне звільнення 9000 співробітників

Голова Poczta Polska Себастьян Мікош повідомив, що компанія обіцяє щедру компенсацію за добровільне звільнення — одноразову виплату, еквівалентну 12 місячним зарплатам. Компанія планує масштабну трансформацію, яка включає значне скорочення персоналу, оскільки зарплатний фонд становить 65% усіх витрат підприємства.

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Відтак, модернізація компанії проходитиме в кілька етапів. Компанія планує інвестувати близько 130 мільйонів доларів протягом трьох років на розвиток ІТ-технологій. Наступним кроком стане модернізація поштових відділень і розширення спектра фінансових послуг.

Нагадаємо! Пошта Польщі перебуває у постійній кризі з 2008 року, зазнаючи збитків. Компанія накопичує борги та виживає завдяки державним субсидіям. Попри кілька реструктуризацій, позитивні результати виявлялися лише тимчасовими.

Наразі у Poczta Polska працює 67 тисяч співробітників, однак компанія зазнала збитків у розмірі 208 мільйонів доларів за 2023 рік. Це сталося попри державні субсидії в розмірі 312 мільйонів доларів, надані протягом 2021-2023 років. У лютому навіть виникло питання про можливість оголошення Poczta Polska банкрутом.