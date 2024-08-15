Добровольное увольнение 9000 сотрудников

Председатель Poczta Polska Себастьян Микош сообщил, что компания обещает щедрую компенсацию за добровольное увольнение - единовременную выплату, эквивалентную 12 месячным зарплатам. Компания планирует масштабную трансформацию, которая включает значительное сокращение персонала, поскольку зарплатный фонд составляет 65% всех расходов предприятия.

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Поэтому, модернизация компании будет проходить в несколько этапов. Компания планирует инвестировать около 130 миллионов долларов в течение трех лет на развитие ИТ-технологий. Следующим шагом станет модернизация почтовых отделений и расширение спектра финансовых услуг.

Напомним! Почта Польши находится в постоянном кризисе с 2008 года, терпя убытки. Компания накапливает долги и выживает благодаря государственным субсидиям. Несмотря на несколько реструктуризаций, положительные результаты оказывались лишь временными.

Сейчас в Poczta Polska работает 67 тысяч сотрудников, однако компания понесла убытки в размере 208 миллионов долларов за 2023 год. Это произошло несмотря на государственные субсидии в размере 312 миллионов долларов, предоставленные в течение 2021-2023 годов. В феврале даже возник вопрос о возможности объявления Poczta Polska банкротом.