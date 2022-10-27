Не витримала війни та конкуренції: служба доставки Justin закрилася

Логістична компанія Justin торгово-промислової групи Fozzy Group припинила свою роботу навесні 2022 року. До цього служба доставки функціонувала на українському ринку протягом п'яти років.

У пресслужбі Fozzy Group зазначили, що були змушені оптимізувати численні процеси у бізнесі та переосмислити роботу Justin через повномасштабне вторгнення Росії. Водночас експерти вважають, що логістична компанія також не виправдала сподівань на тлі гострої конкуренції, зокрема з Укрпоштою та "Новою поштою".

Читайте також Гнучкість, надійність та безпека: як і навіщо бізнесу мігрувати у хмару

Тепер компанія лише видає посилки, які клієнти мали отримати до закриття відділень, у супермаркетах "Сільпо" або за допомогою інших поштових операторів. Крім того, Justin допомагає опрацьовувати гуманітарні вантажі на трьох розподільчих центрах у Києві, Дніпрі та Львові.

Що відомо про Justin

Justin вийшла на ринок у 2017 році, коли вже спостерігалась конкуренція між "Новою поштою", Укрпоштою та Meest. Fozzy Group тоді вирішила розміщувати відділення у власних супермаркетах, а також активно співпрацювати з інтернет-магазинами та відкривати кобрендингові представництва з Rozetka і Lamoda.

Водночас, Justin намагалася привернути увагу клієнтів швидкою доставкою й тримала тарифи трохи нижчими, ніж у конкурентів. Так, згодом щомісячні обсяги пересилок почали сягати 1 мільйона відправлень, а кількість відділень збільшилась до 500.

Закриття логістичної компанії

Не знаєте, де знайти нових клієнтів? Доручіть пошук технологіям. Big Data-інструменти від Київстар Бізнес підберуть саме тих, хто найбільше відповідає вашому запиту.

Керуючий партнер консалтингової компанії "Зе Consultants" Олег Каленський вважає, що сервіс не виправдав сподівань на тлі гострої конкуренції, насамперед з "Новою поштою", яка має більш розгалужену мережу.

Один з представників логістичного ринку на умовах анонімності розповів, що Justin не вдалось отримати усі бажані локації у мережі "Сільпо" для своїх відділень, а ціни на оренду у діючих були надто високими. З-поміж 540 представництв, лише близько 220 розташовувалися у торгових точках Fozzy Group.

Крім того, сервісу не вдалось залучити персонал супермаркетів до роботи у відділеннях, через що довелось наймати нових співробітників. При цьому, після 24 лютого попит на онлайн-купівлі скоротився – нині обсяг ринку складає близько 50 – 60% від минулорічних показників.

Наразі у Fozzy Group ще не визначилися щодо долі активу, який майже не функціонує, зазначає Каленський. Додамо, що контрольні 51% Justin належить співвласнику Fozzy Group Володимиру Костельману.