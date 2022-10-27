В пресс-службе Fozzy Group отметили, что были вынуждены оптимизировать многочисленные процессы в бизнесе и переосмыслить работу Justin из-за полномасштабного вторжения России. В то же время, эксперты считают, что логистическая компания также не оправдала надежд на фоне острой конкуренции, в частности с Укрпочтой и "Новой почтой".
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Теперь компания только выдает посылки, которые клиенты должны были получить до закрытия отделений, в супермаркетах "Сильпо" или с помощью других почтовых операторов. Кроме этого, Justin помогает прорабатывать гуманитарные грузы на трех распределительных центрах в Киеве, Днепре и Львове.
Что известно о Justin
Justin вышла на рынок в 2017 году, когда уже наблюдалась конкуренция между "Новой почтой", Укрпочтой и Meest. Fozzy Group тогда решила размещать отделения в собственных супермаркетах, а также активно сотрудничать с интернет-магазинами и открывать кобрендинговые представительства с Rozetka и Lamoda.
В то же время Justin пыталась привлечь внимание клиентов быстрой доставкой и держала тарифы несколько ниже, чем у конкурентов. Так, впоследствии ежемесячные объемы пересылок начали достигать 1 миллиона отправлений, а количество отделений увеличилось до 500.
Закрытие логистической компании
Управляющий партнер консалтинговой компании "Зе Consultants" Олег Каленский считает, что сервис не оправдал надежд на фоне острой конкуренции, прежде всего с "Новой почтой", имеющей более разветвленную сеть.
Один из представителей логистического рынка на условиях анонимности рассказал, что Justin не удалось получить все желаемые локации в сети "Сильпо" для своих отделений, а цены на аренду у действующих были слишком высокими. Из 540 представительств, только около 220 располагались в торговых точках Fozzy Group.
Кроме того, сервису не удалось привлечь персонал супермаркетов для работы в отделениях, из-за чего пришлось нанимать новых сотрудников. При этом, после 24 февраля спрос на онлайн-покупки сократился – сейчас объем рынка составляет около 50 – 60% от прошлогодних показателей.
В настоящее время в Fozzy Group еще не определились касательно судьбы актива, который почти не функционирует, отмечает Каленский. Добавим, что контрольные 51% Justin принадлежит совладельцу Fozzy Group Владимиру Костельману.