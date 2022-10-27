У пресслужбі Fozzy Group зазначили, що були змушені оптимізувати численні процеси у бізнесі та переосмислити роботу Justin через повномасштабне вторгнення Росії. Водночас експерти вважають, що логістична компанія також не виправдала сподівань на тлі гострої конкуренції, зокрема з Укрпоштою та "Новою поштою".
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Тепер компанія лише видає посилки, які клієнти мали отримати до закриття відділень, у супермаркетах "Сільпо" або за допомогою інших поштових операторів. Крім того, Justin допомагає опрацьовувати гуманітарні вантажі на трьох розподільчих центрах у Києві, Дніпрі та Львові.
Що відомо про Justin
Justin вийшла на ринок у 2017 році, коли вже спостерігалась конкуренція між "Новою поштою", Укрпоштою та Meest. Fozzy Group тоді вирішила розміщувати відділення у власних супермаркетах, а також активно співпрацювати з інтернет-магазинами та відкривати кобрендингові представництва з Rozetka і Lamoda.
Водночас, Justin намагалася привернути увагу клієнтів швидкою доставкою й тримала тарифи трохи нижчими, ніж у конкурентів. Так, згодом щомісячні обсяги пересилок почали сягати 1 мільйона відправлень, а кількість відділень збільшилась до 500.
Закриття логістичної компанії
Керуючий партнер консалтингової компанії "Зе Consultants" Олег Каленський вважає, що сервіс не виправдав сподівань на тлі гострої конкуренції, насамперед з "Новою поштою", яка має більш розгалужену мережу.
Один з представників логістичного ринку на умовах анонімності розповів, що Justin не вдалось отримати усі бажані локації у мережі "Сільпо" для своїх відділень, а ціни на оренду у діючих були надто високими. З-поміж 540 представництв, лише близько 220 розташовувалися у торгових точках Fozzy Group.
Крім того, сервісу не вдалось залучити персонал супермаркетів до роботи у відділеннях, через що довелось наймати нових співробітників. При цьому, після 24 лютого попит на онлайн-купівлі скоротився – нині обсяг ринку складає близько 50 – 60% від минулорічних показників.
Наразі у Fozzy Group ще не визначилися щодо долі активу, який майже не функціонує, зазначає Каленський. Додамо, що контрольні 51% Justin належить співвласнику Fozzy Group Володимиру Костельману.