Один зі співзасновників "Галі Балуваної" оголосив про вихід із компанії
- Володимир Матвійчук, співзасновник "Галя Балувана", оголосив про вихід із торгової марки після 7 років роботи.
- Він зосередиться на розвитку власних брендів: MultiCook, GABAR та MultiBar, залишаючи під своїм управлінням 13 магазинів.
Один із засновників мережі магазинів напівфабрикатів "Галя Балувана" Володимир Матвійчук оголосив про вихід із торгової марки. Після 7 років роботи він вирішив зосередитися на власних брендах.
Розвивав бізнес 7 років
Про це Матвійчук повідомив на своїй сторінці у фейсбук, інформує 24 Канал. При цьому деякі магазини мережі залишаться під його управління.
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Після семи років наполегливої праці я прийняв рішення завершити свою участь та вийти з торгової марки "Галя Балувана готуємо по-домашньому", яку я з любов'ю та відданістю розвивав з 2018 року,
– написав Матвійчук.
Новий етап у кар'єрі підприємця
За його словами, відтепер він повністю зосереджу свою увагу та зусилля на розвитку власних торгових марок: MultiCook, GABAR та MultiBar.
Він наголосив, що в його управлінні залишаються 13 магазинів, які належать йому особисто.
"Мої власні 13 магазинів залишаються під моїм управлінням, і я продовжу працювати над їхнім розвитком, пропонуючи лише найкращі продукти та послуги", – додав підприємець.
Довідка про мережу: "Галя Балувана" заснована у 2018 році у місті Луцьк. Модель бізнесу – франчайзинг. Однак, з 2022 року співвласники припинили продаж нових франшиз і зосередилися на міжнародному розвитку.