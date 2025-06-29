Як блогерам в Україні легалізувати доходи у 2025 році: варіанти, податки й підводні камені

Ведення блогу стало повноцінною професією з прибутками, які часто сягають десятків або навіть сотень тисяч гривень. Проте багато блогерів в Україні досі не легалізували свої доходи, зокрема через незнання, як краще оформити доходи.

Чому блогерам важливо платити податки

Втім існує низка доступних способів це зробити, про них розповідає 24 Канал. Ба більше, легалізація доходів блогерів – це не лише вимога, а й можливість зростати. Адже офіційний статус відкриває двері до співпраці з великими брендами та участі у державних програмах підтримки бізнесу.

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Які податки сплачують блогери

Дохід блогера – це не лише реклама, а й продаж курсів, мерчу, монетизація з YouTube, Patreon, донати. Усі ці надходження потрібно декларувати. Станом на 2025 рік існує три основні варіанти легалізації:

Фізична особа (без ФОП)

Податки: 18% ПДФО + 5% військовий збір = 23% від суми доходу

Подання декларації – раз на рік

Мінус: найдорожчий варіант

ФОП 2 групи

Щомісячно: 1600 гривень єдиного податку + 800 гривень ВЗ + 1760 гривень ЄСВ

Загалом – 160 гривень на місяць

Є обмеження: доходи — до 8,2 млн гривень/рік, клієнти – лише українські фізособи або ФОПи-єдинники

ФОП 3 групи