Хто повинен сплачувати податки: роботодавець чи працівник

Українців цікавить питання, хто несе основне податкове навантаження: роботодавець чи працівник. Втім, в Україні розподіляються податкові обов'язки між обома сторонами трудових відносин.

Хто за кого сплачує податки в Україні

За інформацією Державної служби з питань праці, при кожній виплаті заробітної плати роботодавець зобов'язаний утримувати наступні податки з кожного працівника: податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) у розмірі 18% та військовий збір (ВЗ) – 1,5%.

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Тобто, якщо перші два податки утримуються з заробітної плати найманого працівника, то ЄСВ (Єдиний соціальний внесок) у розмірі 22% сплачується роботодавцем самостійно.

Зауважте! Якщо фактична зарплата працівника менша за мінімальну (зокрема у разі неповного робочого дня), розмір ЄСВ не може бути нижчим за мінімальний. ПДФО та військовий збір при цьому обчислюються від фактичного розміру зарплати.

Наприклад, якщо заробітна плата працівника на основному місці роботи складає 10 000 гривень, то розрахунок буде таким:

з суми зарплати вираховуються ПДФО (18%) і військовий збір (1,5%), тому працівник отримує на руки – 8 050 гривень;

а на зарплату нараховується та сплачується ЄСВ у розмірі 2 220 гривень (10 000 гривень х 22%).

Отже, загалом роботодавець сплачує 12 220 гривень.