Дві умови: коли ФОПи можуть не платити військовий збір

У 2025 році фізичні особи-підприємці на 1-й та 2-й групах єдиного податку будуть зобов'язані сплачувати військовий збір у розмірі 800 гривень. Однак за певних обставин цей податок може стати необов'язковим для деяких суб'єктів господарювання.

Коли можна не сплачувати військовий збір

24 Канал з посиланням на дані Державної податкової служби розповідає, коли підприємці можуть не платити військовий збір.

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ФОПи можуть не сплачувати військовий збір впродовж одного календарного місяця на рік:

на час відпустки,

під час хвороби, якщо у підприємця є затверджений витяг з Електронного реєстру листків непрацездатності, (лікарняний від 30 днів і більше).

Зауважте. Інформацію про терміни щорічної відпустки та про тимчасову непрацездатність треба подавати разом із заявою у довільній формі.

Хто звільняється від сплати військового збору

Підприємці, віднесені до груп 1 і 2, які сплачують єдиний податок і не мають найманих працівників, звільняються від сплати військового збору.

Ця пільга викладена в Перехідних положеннях Податкового кодексу України, які передбачають звільнення від сплати військового збору для підприємців, які мають на це право.