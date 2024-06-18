Кріштіану Роналду буде займатися порцеляновим бізнесом

Зірка футболу Кріштіану Роналду вже почав готуватися до життя поза спортом. Він купив 10% від португальського виробника порцеляни Vista Alegre Atlantis SGPS.

Кріштіану Роналду змінить вид діяльності

Роналду хоче купити ще 30% від іспанського підрозділу Vista Alegre.

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Нещодавно було оголошено, що сторони домовилися про створення спільного підприємства на Близькому Сході. Основною метою цієї справи є просування відомих брендів Vista Alegre та Bordallo Pinheiro, натхненних творчістю португальського художника 19-го століття, відомого своїми керамічними виробами.

Vista Alegre, яка займається виробництвом та продажем порцеляни, керамічних виробів та кришталевого посуду, не розкрила скільки коштують інвестиції Роналду.

Відомий футболіст Кріштіану Роналду, п'ятиразовий володар "Золотого м'яча", з 2022 року активно виступає за саудівський клуб "Аль-Наср". Спортсмен отримує велику річну зарплату в розмірі близько 200 мільйонів доларів. У свої 39 років Роналду наважився на різні бізнес-інвестиції в очікуванні своєї пост-спортивної кар'єри.

У 2015 році Роналду та португальський готельний оператор Grupo Pestana оприлюднили значний інвестиційний план. План передбачав загальні інвестиції в розмірі 75 мільйонів євро в чотири бутик-готелі на 400 номерів, які будуть розташовані в Португалії, Іспанії та Сполучених Штатах. Роналду назвав цю інвестицію найбільшою на сьогодні.