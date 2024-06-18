Кріштіану Роналду змінить вид діяльності
Роналду хоче купити ще 30% від іспанського підрозділу Vista Alegre.
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Нещодавно було оголошено, що сторони домовилися про створення спільного підприємства на Близькому Сході. Основною метою цієї справи є просування відомих брендів Vista Alegre та Bordallo Pinheiro, натхненних творчістю португальського художника 19-го століття, відомого своїми керамічними виробами.
Відомий футболіст Кріштіану Роналду, п'ятиразовий володар "Золотого м'яча", з 2022 року активно виступає за саудівський клуб "Аль-Наср". Спортсмен отримує велику річну зарплату в розмірі близько 200 мільйонів доларів. У свої 39 років Роналду наважився на різні бізнес-інвестиції в очікуванні своєї пост-спортивної кар'єри.
У 2015 році Роналду та португальський готельний оператор Grupo Pestana оприлюднили значний інвестиційний план. План передбачав загальні інвестиції в розмірі 75 мільйонів євро в чотири бутик-готелі на 400 номерів, які будуть розташовані в Португалії, Іспанії та Сполучених Штатах. Роналду назвав цю інвестицію найбільшою на сьогодні.