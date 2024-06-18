Криштиану Роналду сменит вид деятельности

Роналду хочет купить еще 30% от испанского подразделения Vista Alegre.

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Недавно было объявлено, что стороны договорились о создании совместного предприятия на Ближнем Востоке. Основной целью этого дела является продвижение известных брендов Vista Alegre и Bordallo Pinheiro, вдохновленных творчеством португальского художника 19-го века, известного своими керамическими изделиями.

Обратите внимание! Vista Alegre, которая занимается производством и продажей фарфора, керамических изделий и хрустальной посуды, не раскрыла сколько стоят инвестиции Роналду.

Известный футболист Криштиану Роналду, пятикратный обладатель "Золотого мяча", с 2022 года активно выступает за саудовский клуб "Аль-Наср". Спортсмен получает большую годовую зарплату в размере около 200 миллионов долларов. В свои 39 лет Роналду решился на различные бизнес-инвестиции в ожидании своей пост-спортивной карьеры.

В 2015 году Роналду и португальский гостиничный оператор Grupo Pestana обнародовали значительный инвестиционный план. План предусматривал общие инвестиции в размере 75 миллионов евро в четыре бутик-отеля на 400 номеров, которые будут расположены в Португалии, Испании и Соединенных Штатах. Роналду назвал эту инвестицию самой большой на сегодня.