Криваві смартфони: Apple звинуватили у використанні мінералів із нелегальних шахт Конго

Демократична Республіка Конго ініціювала кримінальні позови проти компанії Apple у Франції та Бельгії. Влада країни стверджує, що технологічний гігант незаконно використовував корисні копалини, видобуті в ДРК.

Позов проти Apple

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Розповідаємо детально, у чому звинувачують Apple і як компанія, імовірно, вводить в оману своїх клієнтів.

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Демократична Республіка Конго (ДРК) є важливим постачальником олова, танталу і вольфраму – ключових мінералів, які використовуються у виробництві комп'ютерів і мобільних телефонів. Однак, багато незаконних видобувних операцій в країні контролюють озброєні групи, що призводить до серйозних порушень прав людини, включаючи вбивства цивільних, масові зґвалтування та пограбування.

У нещодавній заяві уряд ДРК звинуватив Apple у відмиванні корисних копалин, видобутих у регіоні, через складні міжнародні ланцюги поставок. Це порушує етичні норми пошуку постачальників у технологічній індустрії.

У чому звинувачуть Apple

У Конго стверджують, що Apple використовує мінерали з нелегальних шахт, "відмиваючи" їх через міжнародні ланцюги постачань.

У паралельних позовах звинувачуюють і місцеві дочірні компанії Apple France, Apple Retail France і Apple Retail Belgium у низці правопорушень. Серед них – приховування воєнних злочинів, "відмивання" забруднених мінералів, а також здійснення сумнівних комерційних операцій, щоб запевнити споживачів у легальності ланцюгів постачань.

Позиція Apple

Компанія Apple підтвердила, що не купує сировину напряму. Технологічний гігант стверджує, що проводить аудит своїх постачальників, публікує його результати та надає фінансування організаціям, які мають на меті покращити простежуваність мінеральної сировини.

Францію і Бельгію обрали через те, що вони особливо суворо стежать за корпоративною відповідальністю. Судові органи обох країн вирішуватимуть, чи слід розслідувати скарги далі і порушувати кримінальні справи.

Довідково. Щоправда, говорити про результативність судових позовів поки рано. Так, наприклад, у березні 2024 року федеральний суд США відхилив позов, поданий приватними позивачами, які прагнули притягнути технологічних гігантів Apple, Google, Tesla, Dell і Microsoft до відповідальності за звинуваченнями у використанні дитячої праці на кобальтових шахтах у Демократичній Республіці Конго.