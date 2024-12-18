TikTok і його материнська компанія ByteDance подали термінове звернення до Верховного суду США з проханням запобігти виконанню закону, який фактично забороняє роботу платформи на території Сполучених Штатів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Компанії стверджують, що судова заборона необхідна для того, щоб дати час на апеляцію на рішення суду нижчої інстанції, який підтримав закон. Аналогічне прохання подала група користувачів TikTok у США.

TikTok загрожує заборона

Законодавство, прийняте Конгресом у квітні і підписане незабаром після цього, вимагає від ByteDance продати TikTok до 19 січня 2025 року , або ж зіткнутися з загальнонаціональною забороною.

, або ж зіткнутися з загальнонаціональною забороною. Американські чиновники, зокрема Міністерство юстиції, висловили занепокоєння з приводу національної безпеки, стверджуючи, що TikTok збирає величезні обсяги даних про користувачів , включаючи місцезнаходження та приватні повідомлення, і може дозволити іноземним суб'єктам впливати на контент, який бачать американці.

, включаючи місцезнаходження та приватні повідомлення, і може дозволити іноземним суб'єктам впливати на контент, який бачать американці. 6 грудня Апеляційний суд округу Колумбія відхилив аргумент TikTok про те, що закон порушує Першу поправку, яка гарантує свободу слова. TikTok стверджує, що американці, поінформовані про потенційні ризики, мають право продовжувати користуватися додатком.

про те, що закон порушує Першу поправку, яка гарантує свободу слова. TikTok стверджує, що американці, поінформовані про потенційні ризики, мають право продовжувати користуватися додатком. Платформа попередила, що рішення суду може створити небезпечний прецедент, який дозволить Конгресу забороняти сервіси, "просто вказавши на ризик того, що висловлювання перебуває під впливом іноземної організації".

Позиція TikTok

TikTok стверджує, що заборона застосунку, навіть на короткий період, може призвести до втрати до третини користувачів у США. Компанія наполягає на відсутності безпосередньої загрози національній безпеці і просить надати Верховному суду більше часу для оцінки законності заборони.

ByteDance називає TikTok "сучасним американським громадським форумом" і попереджає, що його блокування було б "екстраординарним", особливо з огляду на його популярність серед половини населення США.

Що Трамп каже про блокування TikTok

Тим часом колишній президент Дональд Трамп, який раніше підтримував зусилля щодо заборони TikTok, нещодавно заявив, що "зберігає тепле місце в своєму серці для TikTok", але "розгляне можливість його блокування". За повідомленнями Reuters, Трамп також зустрівся з генеральним директором TikTok Шоу Зі Чу (Shou Zi Chew).

Якщо заборона набуде чинності, Apple і Google будуть зобов'язані видалити TikTok зі своїх магазинів додатків, фактично відрізавши доступ до платформи для американських користувачів. Такі ж обмеження можуть бути застосовані до інших іноземних додатків, якщо буде визнано, що вони становлять аналогічні ризики для національної безпеки.

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Наразі доля TikTok висить на волосині, поки Верховний суд розглядає термінову апеляцію. Якщо запит буде відхилено і закон набуде чинності, це може ознаменувати перше масштабне видалення великої платформи соціальних мереж з американських ринків з міркувань національної безпеки.