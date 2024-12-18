TikTok и его материнская компания ByteDance подали срочное обращение в Верховный суд США с просьбой предотвратить выполнение закона, который фактически запрещает работу платформы на территории Соединенных Штатов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Компании утверждают, что судебный запрет необходим для того, чтобы дать время на апелляцию на решение суда низшей инстанции, который поддержал закон. Аналогичную просьбу подала группа пользователей TikTok в США.

TikTok грозит запрет

Законодательство, принятое Конгрессом в апреле и подписанное вскоре после этого, требует от ByteDance продать TikTok до 19 января 2025 года , или же столкнуться с общенациональным запретом.

, или же столкнуться с общенациональным запретом. Американские чиновники, в частности Министерство юстиции, выразили беспокойство по поводу национальной безопасности, утверждая, что TikTok собирает огромные объемы данных о пользователях , включая местонахождение и личные сообщения, и может позволить иностранным субъектам влиять на контент, который видят американцы.

, включая местонахождение и личные сообщения, и может позволить иностранным субъектам влиять на контент, который видят американцы. 6 декабря Апелляционный суд округа Колумбия отклонил аргумент TikTok о том, что закон нарушает Первую поправку, которая гарантирует свободу слова. TikTok утверждает, что американцы, проинформированы о потенциальных рисках, имеют право продолжать пользоваться приложением.

о том, что закон нарушает Первую поправку, которая гарантирует свободу слова. TikTok утверждает, что американцы, проинформированы о потенциальных рисках, имеют право продолжать пользоваться приложением. Платформа предупредила, что решение суда может создать опасный прецедент, который позволит Конгрессу запрещать сервисы, "просто указав на риск того, что высказывание находится под влиянием иностранной организации".

Позиция TikTok

TikTok утверждает, что запрет приложения, даже на короткий период, может привести к потере до трети пользователей в США. Компания настаивает на отсутствии непосредственной угрозы национальной безопасности и просит предоставить Верховному суду больше времени для оценки законности запрета.

ByteDance называет TikTok "современным американским общественным форумом" и предупреждает, что его блокировка была бы "экстраординарной", особенно учитывая его популярность среди половины населения США.

Что Трамп говорит о блокировке TikTok

Между тем бывший президент Дональд Трамп, который ранее поддерживал усилия по запрету TikTok, недавно заявил, что "сохраняет теплое место в своем сердце для TikTok", но "рассмотрит возможность его блокировки". По сообщениям Reuters, Трамп также встретился с генеральным директором TikTok Шоу Зи Чу (Shou Zi Chew).

Если запрет вступит в силу, Apple и Google будут обязаны удалить TikTok из своих магазинов приложений, фактически отрезав доступ к платформе для американских пользователей. Такие же ограничения могут быть применены к другим иностранным приложениям, если будет признано, что они представляют аналогичные риски для национальной безопасности.

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Сейчас судьба TikTok висит на волоске, пока Верховный суд рассматривает срочную апелляцию. Если запрос будет отклонен и закон вступит в силу, это может ознаменовать первое масштабное удаление крупной платформы социальных сетей с американских рынков по соображениям национальной безопасности.