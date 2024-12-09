Угроза блокировки TikTok в США снова стала актуальной. Закон, подписанный президентом Джо Байденом, обязывает материнскую компанию ByteDance продать американский сегмент TikTok до 19 января 2025 года. В случае невыполнения этого требования платформа может быть заблокирована в стране. Этот срок истекает за день до инаугурации Дональда Трампа, который заявил о намерениях противодействовать запрету.

TikTok, имеющий более 170 миллионов пользователей в США, выступает против этих требований, называя их неконституционными. В то же время противники платформы настаивают на рисках утечки данных в Китай.

На днях Федеральный апелляционный суд США подтвердил закон, согласно которому китайская ByteDance должна продать американские активы TikTok до 19 января 2025 года. Иначе приложение полностью заблокируют в Штатах. 24 Канал рассказывает, что известно о новом этапе истории о запрете TikTok.

Почему в США решили заблокировать TikTok

В США TikTok, которым пользуются более 100 миллионов американцев, противостоит обвинениям в угрозе национальной безопасности из-за связей с Китаем. Платформа считает эти претензии и законодательные инициативы неконституционными.

Последний законопроект о запрете TikTok, поддержанный 380 парламентариями (58 выступили против), стал второй попыткой ограничить доступ к приложению. Предыдущую версию закона, одобренную Палатой представителей в марте, так и не удалось провести через Сенат, что привело к длительному блокированию инициативы.

В апреле Палата представителей поддержала законопроект 8038, направленный на запрет китайского приложения. Документ уже 24 апреля подписал президент Джо Байден. Этот закон, по мнению американских законодателей, должен предотвратить потенциальные угрозы, связанные с возможным использованием данных пользователей китайским правительством.

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Критики считают это нарушением свободы слова для более 170 миллионов пользователей в США, а также ударом по экономике, ведь TikTok способствует деятельности 7 миллионов предприятий и генерирует 24 миллиарда долларов ежегодной прибыли. Аналогичные запреты или ограничения платформы действуют во многих странах мира, а Украина также рассматривает возможность подобного шага.

Важно! ByteDance, материнская компания TikTok, основанная в 2012 году в Пекине, владеет также другими популярными сервисами, например Toutiao и Xigua. В общем более 170 миллионов американских пользователей – значительная доля из мировых 1,6 миллиарда пользователей.



Первый законопроект о продаже TikTok предусматривал 180 дней на реализацию, однако теперь этот срок увеличен до 270 дней с возможностью дополнительного продления на 90 дней в случае значительного прогресса.

Основным предостережением для США является возможность передачи конфиденциальных данных, в частности о геолокации, правительству Китая через соответствующие законы о доступе к информации, действующих в стране.

Что решил суд: какая судьба ждет TikTok

Федеральный апелляционный суд США в пятницу, 6 декабря, поддержал закон, который обязывает китайскую компанию ByteDance продать свое популярное приложение TikTok в США до начала следующего года или столкнуться с запретом, пишет Reuters. Это решение стало большой победой для министерства юстиции США и противников приложения, но одновременно – серьезным ударом для ByteDance.

Блокировка, которая может вступить в силу через шесть недель, будет касаться соцсети, которой пользуются 170 миллионов американцев. И TikTok планирует обжаловать это решение в Верховном суде.

Суд отметил, что закон является результатом сотрудничества демократов и республиканцев, а также двух президентов, в рамках "широких усилий по противодействию национальной угрозе со стороны КНР".

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Министерство юстиции США заявляет, что TikTok, находясь под китайским контролем, представляет угрозу из-за доступа к большому количеству персональных данных американцев, и указывает, что Китай может скрыто манипулировать информацией, которую потребляют пользователи. Генеральный прокурор Меррик Гарленд назвал решение суда "важным шагом в предотвращении использования TikTok как оружия китайским правительством".

Посольство Китая в Вашингтоне охарактеризовало этот закон как "откровенный акт коммерческого ограбления" и призвало США действовать осторожно, чтобы не навредить взаимному доверию и двусторонним отношениям.

"Хотя сегодняшние новости разочаровывают, будьте уверены, мы продолжим бороться за защиту свободы слова на нашей платформе", – заявил генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу в электронном письме к сотрудникам, к которому имеет доступ Reuters.

Интересно! Руководитель либеральной политической группы Европейского парламента "Обновление Европы" Валери Хайер призвала гендиректора TikTok выступить перед Европарламентом и ответить на вопрос о роли соцсети в президентских выборах в Румынии. Хайер призвала его подтвердить, что соцсеть не нарушает закон ЕС о цифровых услугах (DSA).



Это заявление прозвучало после того, как в первом туре президентских выборов в Румынии победил ультранационалистический пророссийский кандидат Кэлин Джорджеску, чья предвыборная кампания была почти полностью сосредоточена на TikTok.

Американские активисты по вопросам свободы слова оперативно раскритиковали это решение. Американский союз защиты гражданских свобод отметил: "Запрет TikTok явно нарушает права, закрепленные Первой поправкой, для миллионов американцев, которые используют приложение для самовыражения и общения".

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Суд отметил, что через TikTok Китай может манипулировать общественным мнением в США, что противоречит фундаментальным принципам свободы слова.

Если Верховный суд не отменит решение, судьба TikTok будет зависеть от президента Байдена, который может продлить срок до 19 января, а также от новоизбранного президента Дональда Трампа, который вступит в должность 20 января. Однако непонятно, сможет ли ByteDance показать достаточный прогресс в продаже TikTok или одобрит ли Китай эту продажу.

Что о блокировке ТикТок говорит Трамп Дональд Трамп, который в 2020 году безуспешно пытался запретить TikTok во время своего первого президентского срока, заявил перед ноябрьскими выборами, что не допустит запрета TikTok.



Решение суда в пятницу подтвердило закон, который предоставляет правительству США широкие полномочия для запрета других приложений с иностранным владением, если возникают вопросы по сбору данных американцев. В 2020 году Трамп также пытался запретить WeChat, принадлежащий Tencent, но суд заблокировал эти попытки.

Интересно! Если TikTok наконец будет заблокирован в Штатах, рекламодатели с этой платформы будут искать новые соцсети для размещения рекламы. Вследствие этого акции Meta Platforms, которая соревнуется с TikTok в онлайн-рекламе, после решения суда достигли дневного рекорда и выросли на 2,4%.



Акции материнской компании Google, Alphabet, которая также конкурирует с TikTok через YouTube, выросли на 1,25%.

Будут ли блокировать TikTok в Украине

В отличие от США, в Украине предлагали заблокировать TikTok. 10 июня на сайте Кабмина появилась петиция, автор которой призвала подать в Верховную Раду неотложный законопроект о..:

блокировке социальной сети TikTok на территории Украины;

запрете использования приложения на устройствах государственных служащих, военных и лиц, которые имеют отношение к государственной политике или обороне.

Автор петиции отмечала угрозу, которую может представлять TikTok, указывая, что Китай может использовать платформу для разведывательных целей и формирования информационного воздействия.

Однако до 10 сентября, финальной даты сбора подписей, петиция набрала лишь чуть более 15 000 подписей из 25 000 необходимых для рассмотрения.

Важно! Народный депутат и председатель парламентского комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин комментировал 24 Каналу возможность ограничения TikTok после США. Он отметил, что украинское законодательство позволяет вводить санкции, если аналогичные ограничения уже были введены союзниками.



В то же время Юрчишин отметил, что пока речь о блокировке TikTok в Украине не идет. По его словам, украинские органы при сотрудничестве с TikTok уже блокируют учетные записи, связанные с российской пропагандой.

Кто может купить TikTok

Проект Liberty, основанный миллиардером Фрэнком Маккортом, бывшим владельцем бейсбольной команды Los Angeles Dodgers и исполнительным директором инвестиционной компании McCourt Global, уже объединил инвесторов для участия в консорциуме, который планирует подать заявку на покупку TikTok. Маккорт запустил проект в 2021 году для поддержки "безопасного и справедливого интернета" и объявил о намерении сформировать группу инвесторов для покупки TikTok в мае этого года.



Фрэнк Маккорт / Фото McCourt Global

В январе американский суд должен решить дальнейшую судьбу приложения, если оно не найдет покупателя в США. Стоимость TikTok может достигать от 20 до 100 миллиардов долларов в зависимости от того, как будет разделено американское подразделение компании.

Участники инвесторской группы проекта Liberty, чья личность пока не разглашается, уже договорились о более 20 миллиардах долларов капитала. Проект провел ряд консультаций с различными заинтересованными сторонами в финансовом, бизнес- и инвестиционном секторах. Начало инвесторского турне запланировано на середину декабря в Нью-Йорке и Сан-Франциско.

Интересно! Среди сторонников проекта Liberty такие интернет-пионеры, как изобретатель World Wide Web Тим Бернерс-Ли и старший ученый Массачусетского технологического института Дэвид Кларк.

Потенциальный запрет TikTok может не только забрать доступ у 170 миллионов пользователей в США, но и повлиять на рынок цифровой рекламы, при этом такие компании, как Meta и Google, вероятно, выиграют от того, что рекламодатели будут искать новые платформы для рекламы.

Будущее TikTok в значительной степени зависит от политических событий, и судьба соцсети будет определяться именно американскими властями. То, как эти баталии будут развиваться, повлияет на то, как США будет регулировать технологии и международное корпоративное влияние в цифровом пространстве.