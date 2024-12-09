Загроза блокування TikTok у США знову стала актуальною. Закон, підписаний президентом Джо Байденом, зобов'язує материнську компанію ByteDance продати американський сегмент TikTok до 19 січня 2025 року. У випадку невиконання цієї вимоги платформа може бути заблокована в країні. Цей термін припадає за день до інавгурації Дональда Трампа, який заявив про наміри протидіяти забороні.

TikTok, що має понад 170 мільйонів користувачів у США, виступає проти цих вимог, називаючи їх неконституційними. Водночас противники платформи наполягають на ризиках витоку даних у Китай.

Днями Федеральний апеляційний суд США підтвердив закон, за яким китайська ByteDance має продати американські активи TikTok до 19 січня 2025 року. Інакше застосунок повністю заблокують у Штатах. 24 Канал розповідає, що відомо про новий етап історії щодо заборони TikTok.

Чому в США вирішили заблокувати TikTok

У США TikTok, яким користуються понад 100 мільйонів американців, протистоїть звинуваченням у загрозі національній безпеці через зв’язки з Китаєм. Платформа вважає ці претензії та законодавчі ініціативи неконституційними.

Останній законопроєкт про заборону TikTok, підтриманий 380 парламентарями (58 виступили проти), став другою спробою обмежити доступ до застосунку. Попередню версію закону, схвалену Палатою представників у березні, так і не вдалося провести через Сенат, що призвело до тривалого блокування ініціативи.

У квітні Палата представників підтримала законопроєкт 8038, спрямований на заборону китайського застосунку. Документ уже 24 квітня підписав президент Джо Байден. Цей закон, на думку американських законодавців, має запобігти потенційним загрозам, пов'язаним із можливим використанням даних користувачів китайським урядом.

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Критики вважають це порушенням свободи слова для понад 170 мільйонів користувачів у США, а також ударом по економіці, адже TikTok сприяє діяльності 7 мільйонів підприємств і генерує 24 мільярди доларів щорічного прибутку. Аналогічні заборони або обмеження платформи діють у багатьох країнах світу, а Україна також розглядає можливість подібного кроку.

Важливо! ByteDance, материнська компанія TikTok, заснована у 2012 році в Пекіні, володіє також іншими популярними сервісами, як-от Toutiao та Xigua. Загалом понад 170 мільйонів американських користувачів – значна частка зі світових 1,6 мільярда користувачів.



Перший законопроєкт про продаж TikTok передбачав 180 днів на реалізацію, проте тепер цей термін збільшено до 270 днів із можливістю додаткового продовження на 90 днів у разі значного прогресу.

Основною пересторогою для США є можливість передачі конфіденційних даних, зокрема про геолокацію, уряду Китаю через відповідні закони про доступ до інформації, що діють у країні.

Що вирішив суд: яка доля чекає на TikTok

Федеральний апеляційний суд США у п'ятницю, 6 грудня, підтримав закон, який зобов'язує китайську компанію ByteDance продати свій популярний додаток TikTok у США до початку наступного року або зіштовхнутися із забороною, пише Reuters. Це рішення стало великою перемогою для міністерства юстиції США і противників застосунку, але водночас – серйозним ударом для ByteDance.

Блокування, що може набути чинності за шість тижнів, стосуватиметься соцмережі, якою користуються 170 мільйонів американців. І TikTok планує оскаржити це рішення у Верховному суді.

Суд наголосив, що закон є результатом співпраці демократів і республіканців, а також двох президентів, у межах "ширших зусиль з протидії національній загрозі з боку КНР".

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Міністерство юстиції США заявляє, що TikTok, перебуваючи під китайським контролем, становить загрозу через доступ до великої кількості персональних даних американців, і вказує, що Китай може приховано маніпулювати інформацією, яку споживають користувачі. Генеральний прокурор Меррік Гарленд назвав рішення суду "важливим кроком у запобіганні використанню TikTok як зброї китайським урядом".

Посольство Китаю у Вашингтоні схарактеризувало цей закон як "відвертий акт комерційного пограбування" та закликало США діяти обережно, щоб не нашкодити взаємній довірі й двостороннім відносинам.

"Хоча сьогоднішні новини розчаровують, будьте певні, ми продовжимо боротися за захист свободи слова на нашій платформі", – заявив генеральний директор TikTok Шоу Цзи Чу в електронному листі до співробітників, до якого має доступ Reuters.

Цікаво! Керівниця ліберальної політичної групи Європейського парламенту "Оновлення Європи" Валері Хаєр закликала гендиректора TikTok виступити перед Європарламентом і відповісти на питання про роль соцмережі в президентських виборах у Румунії. Хаєр закликала його підтвердити, що соцмережа не порушує закон ЄС про цифрові послуги (DSA).



Ця заява прозвучала після того, як в першому турі президентських виборів у Румунії переміг ультранаціоналістичний проросійський кандидат Келін Джорджеску, чия передвиборча кампанія була майже повністю зосереджена на TikTok.

Американські активісти з питань свободи слова оперативно розкритикували це рішення. Американський союз захисту громадянських свобод зазначив: "Заборона TikTok явно порушує права, закріплені Першою поправкою, для мільйонів американців, які використовують застосунок для самовираження та спілкування".

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Суд зазначив, що через TikTok Китай може маніпулювати громадською думкою в США, що суперечить фундаментальним принципам свободи слова.

Якщо Верховний суд не скасує рішення, доля TikTok залежатиме від президента Байдена, який може подовжити термін до 19 січня, а також від новообраного президента Дональда Трампа, який обійме посаду 20 січня. Проте незрозуміло, чи зможе ByteDance показати достатній прогрес у продажу TikTok або чи схвалить Китай цей продаж.

Що про блокування ТікТок каже Трамп Дональд Трамп, який у 2020 році марно намагався заборонити TikTok під час свого першого президентського терміну, заявив перед листопадовими виборами, що не допустить заборони TikTok.



Рішення суду у п'ятницю підтвердило закон, який надає уряду США широкі повноваження для заборони інших застосунків з іноземним володінням, якщо виникають питання щодо збору даних американців. У 2020 році Трамп також намагався заборонити WeChat, що належить Tencent, але суд заблокував ці спроби.

Цікаво! Якщо TikTok врешті буде заблоковано у Штатах, рекламодавці з цієї платформи шукатимуть нові соцмережі для розміщення реклами. Внаслідок цього акції Meta Platforms, яка змагається з TikTok в онлайн-рекламі, після рішення суду досягли денного рекорду і зросли на 2,4%.



Акції материнської компанії Google, Alphabet, яка також конкурує з TikTok через YouTube, зросли на 1,25%.

Чи блокуватимуть TikTok в Україні

На відміну від США, в Україні пропонували заблокувати TikTok. 10 червня на сайті Кабміну з'явилася петиція, авторка якої закликала подати до Верховної Ради невідкладний законопроєкт про:

блокування соціальної мережі TikTok на території України;

заборону використання застосунку на пристроях державних службовців, військових та осіб, дотичних до державної політики чи оборони.

Авторка петиції наголошувала на загрозі, яку може становити TikTok, вказуючи, що Китай може використовувати платформу для розвідувальних цілей та формування інформаційного впливу.

Однак до 10 вересня, фінальної дати збору підписів, петиція набрала лише трохи понад 15 000 підписів з 25 000 необхідних для розгляду.

Важливо! Народний депутат і голова парламентського комітету зі свободи слова Ярослав Юрчишин коментував 24 Каналу можливість обмеження TikTok після США. Він зазначив, що українське законодавство дозволяє вводити санкції, якщо аналогічні обмеження вже були запроваджені союзниками.



Водночас Юрчишин зауважив, що наразі мова про блокування TikTok в Україні не йде. За його словами, українські органи за співпраці з TikTok вже блокують облікові записи, пов'язані з російською пропагандою.

Хто може купити TikTok

Проєкт Liberty, заснований мільярдером Френком Маккортом, колишнім власником бейсбольної команди Los Angeles Dodgers і виконавчим директором інвестиційної компанії McCourt Global, уже об'єднав інвесторів для участі в консорціумі, який планує подати заявку на покупку TikTok. Маккорт запустив проєкт у 2021 році для підтримки "безпечного і справедливого інтернету" та оголосив про намір сформувати групу інвесторів для купівлі TikTok у травні цього року.



Френк Маккорт / Фото McCourt Global

У січні американський суд має вирішити подальшу долю застосунку, якщо він не знайде покупця в США. Вартість TikTok може сягати від 20 до 100 мільярдів доларів залежно від того, як буде розділено американський підрозділ компанії.

Учасники інвесторської групи проєкту Liberty, чия особистість поки що не розголошується, уже домовилися про понад 20 мільярдів доларів капіталу. Проєкт провів низку консультацій із різними зацікавленими сторонами у фінансовому, бізнесовому та інвестиційному секторах. Початок інвесторського турне заплановано на середину грудня у Нью-Йорку та Сан-Франциско.

Цікаво! Серед прихильників проєкту Liberty – такі інтернет-піонери, як винахідник World Wide Web Тім Бернерс-Лі та старший науковець Массачусетського технологічного інституту Девід Кларк.

Потенційна заборона TikTok може не лише забрати доступ у 170 мільйонів користувачів у США, але й вплинути на ринок цифрової реклами, при цьому компанії, як-от Meta та Google, ймовірно, виграють від того, що рекламодавці шукатимуть нові платформи для реклами.

Майбутнє TikTok значною мірою залежить від політичних подій, і доля соцмережі визначатиметься саме американською владою. Те, як ці баталії розвиватимуться, вплине на те, як США регулюватиме технології та міжнародний корпоративний вплив у цифровому просторі.