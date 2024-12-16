Апеляційний суд округу Колумбія відмовив TikTok та його материнській компанії ByteDance у задоволенні прохання про тимчасове призупинення дії закону, який змусив би ByteDance вийти з TikTok або потрапити під заборону в Сполучених Штатах, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Ухвала означає, що, якщо її не буде скасовано, а TikTok буде заблоковано 19 січня. Ще ж і надто, технологічним гігантам Apple і Google було доручено підготуватися до видалення застосунку зі своїх магазинів.

Раніше цього тижня TikTok і ByteDance подали петицію до Апеляційного суду США з проханням надати додатковий час для розгляду справи у Верховному суді США. Компанії стверджували, що закон, якщо він буде застосований, несправедливо закриє одну з найпопулярніших платформ у США, якою користуються понад 170 мільйонів місцевих користувачів щомісяця.

Однак апеляційний суд відхилив цю петицію, заявивши, що TikTok не зміг навести жодного прецеденту, коли суд блокував би закон Конгресу в очікуванні розгляду у Верховному суді.

Чого хочуть від TikTok

Закон, про який йде мова, вимагає від ByteDance відмовитися від права власності на TikTok або зіткнутися з забороною в США. Він також надає уряду США широкі повноваження блокувати інші іноземні додатки, які можуть становити ризик для збору персональних даних громадян США.

Міністерство юстиції США (Мін'юст) стверджує, що постійний контроль ByteDance над TikTok становить "загрозу національній безпеці", посилаючись на побоювання щодо можливого доступу китайського уряду до даних американських користувачів.

Однак TikTok стверджує, що дані користувачів застосунку зберігаються на серверах Oracle у США і що рішення про модерацію контенту, які стосуються американських користувачів, приймаються місцевими командами в країні, а не в Китаї.

Чи заблокують TikTok у США?

Якщо Верховний суд США не скасує закон, президент Джо Байден матиме повноваження надати 90-денну відстрочку, починаючи з 19 січня, для того, щоб ByteDance виконала наказ про продаж. Однак цей термін збігається з переходом влади 20 січня, коли Дональд Трамп має вступити на посаду.

Хоча Трамп безуспішно намагався заборонити TikTok під час свого попереднього президентства, під час останньої передвиборчої кампанії він заявив, що не допустить блокування платформи.

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Тим часом голова Комітету Палати представників США з питань Китаю доручив Apple і Google підготуватися до видалення TikTok з їхніх магазинів додатків 19 січня, якщо ByteDance не виконає умови закону.