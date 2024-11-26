Тепер у Маска просять поради

Як відомо, Дональд Трамп під час своєї першої каденції спробував заборонити TikTok або змусити ByteDance продати свою американську філію котрійсь із місцевих компаній. Під час нещодавньої передвиборчої кампанії Трамп різко змінив свою думку, щоб залучити голоси користувачів, які незадоволені майбутньою забороною. Тепер він заявляв, що збереже сервіс від блокування. Згідно з останніми чутками, він збирається виконати цю обіцянку. Звісно ж, це не могло не привернути увагу китайців, а тому вони вже почали розвідувати територію, звернувшись до одного з найближчих соратників майбутнього президента, Ілона Маска, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Дивіться також Канада наказала TikTok припинити діяльність у країні, але сам додаток поки не заборонила

Згідно з повідомленням, генеральний директор TikTok Шо Чу звернувся до Ілона Маска за порадою щодо політичних тенденцій і викликів, намірів майбутньої адміністрації Трампа і загалом становища компанії. Судячи з усього, ByteDance хоче використати мільярдера як посередника для перемовин з адміністрацією Трампа.

Шо Чу знайомий із Маском уже кілька років. До нього нібито вирішили звернутися, оскільки він має хорошу обізнаність з технологічною політикою, досвід управління кількома компаніями в США й активно контактує з усією галуззю, в тому числі й як глава соцмережі X. Але, звісно ж, ключовою причиною є його зв'язки з Трампом, що робить його цінним радником.

Чу має намір отримати більше інформації про нову адміністрацію та кроки, необхідні для покращення свого становища, а також для підтримки своєї діяльності в США. Керівництво ByteDance тримають у курсі подій і сподіваються на позитивний результат цих зусиль.

Деталі цих переговорів невідомі.