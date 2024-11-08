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Канада, як і США, вже кілька років прискіпливо вивчає TikTok. Аргумент полягає в тому, що, оскільки ByteDance є китайською компанією, вона пов'язана з Комуністичною партією. Додаток збирає надзвичайно багато даних з пристроїв користувачів, навіть ті, що не стосуються самого сервісу. Потім ці дані передаються на сервери в Китай, де влада може робити з ними все, що їй заманеться, повідомляє 24 Канал з посиланням на уряд Канади.

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Існує навіть підозра, офіційно висунута законодавцями й дослідниками, що алгоритми, які компанія підсунула на Заході, роблять людей "дурнішими", а місцева китайська версія Douyin навпаки прагне зробити дітей розумними.

Таке сприйняття призвело до низки слухань і законодавчих баталій у США та Канаді. У лютому 2023 року Оттава заборонила TikTok на всіх урядових пристроях, а потім наказала провести перевірку додатка в контексті національної безпеки. Наказ про ліквідацію канадського підрозділу ByteDance є результатом цієї перевірки.

Ми дійшли висновку, що ця діяльність, яка велася в Канаді TikTok та їхніми офісами, може завдати шкоди національній безпеці,

– заявив міністр інновацій Франсуа-Філіп Шампань в інтерв'ю.

Що саме виявила Канада під час перевірки національної безпеки, невідомо. Шампань сказав, що не може вдаватися в подробиці, але це "дуже серйозно". Рішення, за його словами, ґрунтується на інформації та доказах, зібраних під час перевірки, а також на порадах канадської спільноти з питань безпеки та розвідки та інших урядових партнерів.

Але знову ж таки, Канада не забороняє додаток повністю. Кожен, хто хоче, може ним користуватися. Канада не блокуватиме додаток, і це не завадить канадцям завантажувати туди що завгодно.

Рішення використовувати додаток або платформу соціальних мереж – це особистий вибір кожного,

– каже Шампань.

Що кажуть у ByteDance

Наказ означає, що ByteDance доведеться закрити два своїх офіси в Торонто і Ванкувері. Представник китайської компанії повідомив The Washington Post, що цей крок коштуватиме Канаді сотень робочих місць.

У своїй заяві представник TikTok повідомив, що компанія також оскаржить наказ уряду Канади.