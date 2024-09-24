Таємні операції впливу

У понеділок платформа повідомила, що видалила акаунти, пов'язані з материнськими компаніями "Россия сегодня" і "ТВ-Новости", за порушення правил спільноти, а саме "операції прихованого впливу", пише NBC News.

Дивіться також Глава Google розвіяв один з найбільших страхів щодо штучного інтелекту

TikTok не вказав, які саме акаунти були видалені, але журналісти самостійно з'ясували приблизний список облікових записів, які потрапили під санкції. Це низка каналів RT (Russia Today), а також Sputnik. Обидва російські пропагандистські бренди мали розгалужену мережу каналів, які покривали різні регіони, мови та теми.

TikTok заявив, що ці акаунти ще раніше були обмежені в Європейському Союзі та Сполученому Королівстві й не з'являлися в рекомендаціях, а тепер вони були повністю видалені з платформи.

Соціальна мережа заявила, що повідомить більше про видалені акаунти у своєму вересневому звіті "Операції прихованого впливу". Тож ми можемо очікувати на повний список заблокованих каналів, серед яких, ймовірно, будуть ті, про які ніхто й не підозрював.

TikTok запевняє, що під час цього виборчого циклу в США вживає всіх заходів, щоб убезпечити американських користувачів від "нових загроз".

Ми робимо це, впроваджуючи надійну політику, спрямовану на запобігання поширенню дезінформації, поширюючи достовірну інформацію про вибори і співпрацюючи з внутрішніми та зовнішніми експертами, які допомагають нам оцінювати й удосконалювати наш підхід на постійній основі,

– зазначили в компанії.

І Sputnik, і RT швидко виступили з заявами з приводу видалення їхніх сторінок, назвавши це "репресіями" й заявивши, що тисячам підписників "більше не дозволено знати правду про найнагальніші геополітичні проблеми та сміятися над помилками західних політиків".

Передумови